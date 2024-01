Aula inaugural acontece nesta quarta-feira (17)

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e da Superintendência de Esportes iniciará na próxima semana, as aulas do “Projeto Maluquinhos por Esporte” no ano de 2024. O projeto socio esportivo tem o objetivo de ofertar de forma gratuita a crianças e adolescentes de 8 a 16 anos, iniciação esportiva nos ginásios municipais.

Na quarta-feira (17/1), haverá a aula inaugural do ano no Ginásio Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva no bairro Limoeiro e contará com atividades recreativas. Na parte da manhã, das 8h às 11h, as atividades serão direcionadas para crianças de 8 a 12 anos e na parte da tarde das 14h às 17h, para adolescentes de 13 a 16 anos, especificamente na primeira semana de execução do projeto.

O objetivo das aulas inaugurais é o primeiro contato com as crianças e adolescentes e a separação das turmas por sexo, faixa etária e modalidades para que a partir do dia 22 de janeiro, os trabalhos já iniciem de forma contínua e direcionada. Serão ofertadas aulas nas modalidades de futsal, basquete, handebol e posteriormente xadrez.