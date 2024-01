Professor Eugênio lança novas obras literárias

CARATINGA – O professor Eugênio Maria Gomes, colunista do DIÁRIO, lançará mais duas obras literárias: o volume 10 da série “Sem data de validade” e o volume 10 da série infantil “Maria Contando Histórias”, com o título de “A pureza dos pequenos corações”. O evento acontecerá nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, no auditório do Unec e faz parte das comemorações de seus 15 anos literatura.

“Sem data de validade” traz a publicação de quinze Crônicas, sendo 10 inéditas cinco escolhidas entre as mais comentadas pelos leitores, nas outras edições. O livro tem o patrocínio das empresas Irmão Supermercados e Viação Riodoce e foi editado pela Funec Editora. “A pureza dos pequenos corações” traz como personagens Theo e Gabriel e o enredo mostra, de forma muito natural e didática, como o preconceito não habita a cabecinha desses pequeninos de corações puros, já que a diferença na cor da pele, em momento algum, prevalece sobre a convivência, sobre as atividades que eles desenvolvem, sobre a amizade e o respeito entre eles. O livro foi totalmente patrocinado pelo governo federal, através da Lei de Incentivo Cultural, Paulo Gustavo e os 500 exemplares serão distribuídos, gratuitamente, com alunos de algumas séries, em algumas escolas.

Eugênio já escreveu, organizou e contribuiu com mais de sessenta obras literárias, sendo trinta e seis de autoria exclusiva do autor.