Procura-se

Familiares buscam por informações sobre o paradeiro de Bruna Nunes de Souza Silva, de 18 anos.

De acordo com o irmão Fabrício, ela foi vista pela última vez em Bom Jesus do Galho, cidade em que reside com a mãe. No último sábado, dia 24 de junho, ela saiu de casa à noite e desde então não há informações sobre o seu paradeiro. A família procurou as autoridades policiais para registro de ocorrência.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Bruna, por favor, entre em contato com a família através do telefone 33 99702-7395.