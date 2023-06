Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Leilões devem movimentar R$ 25 milhões

Uma das principais atrações da 49ª Expomontes é a grade de leilões que, neste ano, deve contar com cerca de dez mil animais e gerar cerca de R $25 milhões. Promovidos pela Sociedade Rural de Montes Claros e realizados pela Leiloeira Confboi, o primeiro leilão abre a agenda de negócios da Feira, no dia 29 de junho. De acordo com o diretor de leilões da Sociedade Rural, Oswaldo David Miranda Júnior, serão três Leilões de Touros e Matrizes Nelore PO; dois de vacas leiteiras Girolando; e cinco de gado de corte. “Serão ofertados os melhores exemplares das raças. São animais de excelente qualidade e o momento é muito oportuno para os compradores”, destaca Raissa Souza. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Vida noturna retorna em Sete Lagoas

Também conhecidas como “casas de de tolerância”, não estão somente na periferia, mas em várias das principais vias do centro de Sete Lagoas. A reportagem foi até esses locais e, pelo menos três, não passam despercebidos, sejam por transeuntes ou quem passa de carro ou de dentro dos coletivos: o Rei da Noite (na Rua Souza Viana), a Lótus (na R. Cel. Américo Teixeira Guimarães – bem próxima à rodoviária) e a Luxúria (na Av. Antônio Olinto). Todas no centro, se misturando a outros comércios e o vai e vem de pessoas. Os estabelecimentos funcionam em imóveis antigos e são tratados como boates. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Delegacia da mulher em Patrocínio

Foi inaugurada a nova sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Patrocínio – Deam. O evento contou com a presença de autoridades locais e representantes da sociedade civil. A nova delegacia representa um importante avanço na proteção e no apoio às mulheres e a reforma da delegacia foi possível graças aos R$ 250 mil reais em recursos destinados pela deputada Greyce Elias para concretização da obra. A parlamentar viabilizou, ainda, recursos para a Santa Casa de Patrocínio, com os quais o hospital vai adquirir equipamentos modernos e aprimorar suas instalações hospitalares, melhorando ainda mais o atendimento prestado à população. (Jornal de Patrocínio)

4ª edição do Triangulice acontece em julho

Nos dias 29 e 30 de julho, no Palácio dos Ferroviários, acontece a 4ª edição do Triangulice, o maior festival de música independente de Araguari. A finalidade do evento é promover a divulgação da cultura e da arte, através do estímulo à criação e à apresentação dessas manifestações, além de possibilitar o intercâmbio cultural entre os artistas de Araguari, de Minas Gerais e de outras regiões do Brasil. De acordo com a Faec, serão selecionadas quatro bandas independentes de expressão regional/ nacional e duas bandas independentes de Araguari, dos gêneros Rock, MPB, Rap, Reggae, música regional e suas vertentes para se apresentarem na Edição 2023 do Triangulice. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Poços celebra crescimento do turismo

O Secretário de Turismo de Poços de Caldas, Israel Pereira, está comemorando o atual cenário turístico da cidade. Segundo ele, a cidade tem vivido momentos especiais, com lotação praticamente total durante os finais de semana, o que demonstra um crescimento significativo e positivo para o setor. Uma das ações destacadas pelo Secretário é a privatização concretizada recentemente, que tem se mostrado uma decisão acertada. Pereira ressalta que a concessão está em processo de crescimento e é de extrema importância nesse momento especial que a cidade está vivendo. Ele destaca outros eventos e programações culturais que têm contribuído para o sucesso do turismo em Poços de Caldas. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Congonhas investe em tecnologia no ensino

O investimento da prefeitura de Congonhas em tecnologia na rede municipal de ensino é uma excelente iniciativa que trará muitos benefícios para a educação na cidade. Esses dispositivos tecnológicos são ferramentas modernas e eficazes que contribuem para uma aprendizagem mais interativa e personalizada, aumentando a motivação e o engajamento dos alunos. Ao todo foram 3000 tablets, sendo 2300 para alunos e 700 para professores; 2645 Chromebooks, sendo 2005 para alunos e 640 para professores; 60 Carrinhos de carregamento e transporte de chromebooks; 165 Computadores para atender o administrativo das escolas; e 7 TVs de 65 polegadas. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Distrito Industrial de Formiga passa por obras

A administração municipal, por meio da Secretaria de Obras e Trânsito, está empenhada em promover melhorias significativas para a comunidade. Dando continuidade aos investimentos na infraestrutura urbana, o Distrito Industrial está passando por obras de pavimentação, com previsão de conclusão para a próxima semana. Após a finalização da instalação do sistema de água pluvial, iniciou-se a pavimentação das ruas do bairro, que abriga empresas importantes para a economia local. Essas obras têm o objetivo facilitar o trânsito de veículos na região, proporcionando mais acessibilidade e incentivando a expansão com a atração de novos empreendimentos. (Jornal Últimas Notícias – Formiga)