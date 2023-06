Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Operação combate roubo de cargas

A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da 2ª Delegacia Regional de Pedra Azul, deflagrou, nesta a operação “Ordinem”, nome que significa “Ordem”, em latim, que é um objetivo a ser alcançado pelas forças de segurança nas BRs 116 e 251, onde os crimes de roubo de cargas são usualmente perpetrados. Houve a representação de prisão preventiva de 3 indivíduos suspeitos de cometerem crimes de roubos de carga na BR-116, região de Divisa Alegre/MG e, na oportunidade, foram expedidos 4 mandados de busca e apreensão. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Uberaba conhece o Geoparque

O Aspirante Geoparque Uberaba – Terra de Gigantes foi apresentado para taxistas da cidade, com o intuito de ampliar a rede de divulgação do projeto. A coordenadora do Grupo de Trabalho de Comunicação do Geoparque e representante da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Gyzah Amui B. Pereira, fez uma apresentação dinâmica do que é um geoparque. Ela também apresentou as características do Aspirante Geoparque de Uberaba e reforçou a importância de levar esse conhecimento não só para os taxistas, mas para os turistas e toda a população uberabense. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Cadastro de licença liberado em Uberlândia

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade liberou, nesta segunda, 5, um formulário online para solicitação do licenciamento ambiental. Disponível no Portal da Prefeitura de Uberlândia, a plataforma facilita a abertura de requisições e já informa se o tipo de licenciamento é de responsabilidade do Município ou do Governo de Minas. O documento atesta a competência originária do município para efetuar o procedimento. A municipalização do processo garante mais celeridade na análise para o licenciamento ambiental. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Cavalgada reúne mais de 15 mil pessoas

Realizada entre a última quinta-feira (1º) e domingo (4), a tradicional Cavalgada de Santa Maria de Itabira chegou a sua 35ª edição em 2023. E, segundo a Prefeitura Municipal, o evento superou expectativas. Ao todo, mais de 15 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições nos quatro dias de shows e outras atrações. Toda a arrecadação de alimentos e fraldas geriátricas será enviada para entidades da cidade, como foi no ano passado. A Polícia Militar repassou que nenhuma intercorrência foi registrada na área de segurança pública. (De Fato Online – Itabira)

BR-459 é liberada após deslizamento

O trecho BR-459, em Senador José Bento, no Sul de Minas, deve ser liberado para o tráfego de veículos no próximo sábado, 10. Essa é a previsão divulgada pela empresa que administra a rodovia, que faz a obra de recomposição do local, onde uma grande erosão destruiu a estrada em janeiro deste ano. Nessa segunda-feira, 5, o vice-governador de Minas Matheus Simões visitou a obra. De acordo com a concessionária, a obra está no cronograma anunciado em abril — quando a empresa assumiu a administração do trecho. Após a liberação para o tráfego, os trabalhos complementares continuarão na rodoviária. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Iniciadas ações socioambientais em Araxá

A CBMM e a Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá (Comipa) estão desenvolvendo, juntas, o Programa de Educação Ambiental (PEA) da operação do Complexo Mínero Industrial. A iniciativa tem por objetivo fortalecer a consciência dos grupos sociais de Araxá sobre a importância de reduzir a geração de resíduos sólidos e melhorar o reaproveitamento de bens materiais. O PEA é estruturado com diversos projetos desenvolvidos junto aos colaboradores da CBMM e Comipa vinculados à operação do Complexo e aos grupos sociais da Área de Abrangência de Educação Ambiental. (Correio de Araxá – Araxá)

Projeto Dia D realizado no Jardim Pérola

A comunidade do bairro Jardim Pérola e região estarão unidas em uma mobilização especial para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, em Governador Valadares. O Projeto Dia D tem como objetivo principal promover a despoluição da lagoa, revitalizar o espaço e resgatar a beleza natural da região. A ação contará com a participação de diversos grupos e instituições locais, como a Escola Municipal João XIII, voluntários, o grupo Desafiando a Montanha, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, atiradores do Tiro de Guerra do Exército, Instituto Estadual de Florestas (IEF), Serviço Autônomo de Água e Esgoto e empresas parceiras do projeto, como a agência Desafiando a Montanha. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)