Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Israelenses visitam irrigação do Norte

Os diplomatas da Embaixada de Israel no Brasil e da Câmara de Comércio do país do Médio Oriente percorrerem os quatro polos agrícolas mineiros do Norte de Minas durante a última semana. As visitas tiveram como objetivo o estabelecimento de uma cooperação técnica internacional voltada para a gestão de recursos hídricos e sustentabilidade na agricultura irrigada. Segundo o subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Seapa, João Ricardo Albanez, as trocas foram positivas e apontam para a viabilidade da colaboração entre Minas e a nação mediterrânea. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Sindijori faz parceria com AMM

Na sede da Associação Mineira de Municípios (AMM), em Belo Horizonte, o presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital do Estado de Minas Gerais (Sindijori), Rodrigo Silva Fernandes, o coordenador do Núcleo Sindijori de Comunicação – NSC, Roberto Cathoud, se reuniram com o diretor de Comunicação e Eventos da entidade, Lu Pereira, em busca de consolidação de parcerias para a divulgação do 38º Congresso Mineiro de Municípios. Considerado o maior congresso municipalista estadual do país, o evento acontece nos dias 9 e 10 de maio de 2023, no Expominas, em Belo Horizonte. (Rede Sindijori)

Olímpio Noronha tem Parlamento Jovem

Aconteceu na última segunda-feira (20) o lançamento do projeto Parlamento Jovem 2023 no município de Olímpio Noronha. Estiveram reunidas autoridades locais como o Presidente da Câmara Wilson e os vereadores Jonas, Claudio, Edson, João Paulo e Marcio; a turma de alunos escolhida para dar vida ao projeto e familiares, para conhecer e entender sobre o assunto e tudo o que será desenvolvido durante o ano. O Parlamento Jovem de Minas é um projeto de iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) através da Escola do Legislativo (ELE) em parceria com as câmaras municipais. (Jornal Panorama – Baependi)

Caeté tem Conferência de Crianças

Ano passado, o Conselho Nacional do Brasil (CNB) lançou um desafio para descobrir a Conferência de Crianças e Adolescentes (CCA) mais antiga do Brasil. Um concurso foi feito e a documentação de 22 Conferências foram enviadas. E dentre elas, a CCA Mais Antiga do Brasil é a Conferência Aspirantes Menino de Jesus, de Caeté, fundada há 66 anos, em 5 de dezembro de 1956. Dentre o material enviado, está a Ata Histórica da preparação até a fundação da Conferência do Menino Jesus, bem como as atas das primeiras reuniões. Com a documentação aprovada pelo CNB, a CCA recebeu o título de “A mais antiga do Brasil”. (Jornal Opinião – Caeté)

Bahia-Minas na pauta da MTC em Salinas

O diretor da MTC – Multimodal Caravelas, Fernando Cabral e o ex-deputado estadual João Leite estiveram no município de Salinas para apresentar e debater acerca da construção da ferrovia Bahia-Minas, destinada ao transporte de cargas, que parte de Caravelas a Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. A proposta é que possa ser feita a extensão, incluindo o município de Salinas no empreendimento. A reunião contou também com a presença de vereadores, secretários, servidores públicos, empresários e sociedade civil. (Em Tempo – Nanuque)

Valadares tem Polo Digital

A Prefeitura Municipal de Governador Valadares inaugurou o Polo de Transformação Digital. O espaço, localizado na rua Peçanha, no Centro de Valadares, proporciona imersão tecnológica com equipamentos de última geração, oficinas e laboratórios modernos aos alunos da rede municipal de ensino. O Polo de Transformação Digital faz parte do Projeto POD (Poder Digital), uma parceria entre a Prefeitura de Valadares, por meio da Secretaria Municipal de Educação com o Instituto Brasileiro de Gestão Social (IBGS), com o objetivo de capacitar os alunos de escolas municiais e prepará-los para o mercado de trabalho. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)