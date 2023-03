Polícia Militar Rodoviária apreende carro adulterado

RAUL SOARES – A Polícia Militar Rodoviária apreendeu um veículo clonado nesta quinta-feira (23) na MG-329, em Raul Soares.

Os militares foram informados que um veículo Fiat Línea de cor preta, com suspeita de ser clonado estaria deslocando pela rodovia MG-329. Os militares foram para a rodovia e abordaram o veículo no KM 47, já em Raul Soares.

Com utilização de técnicas de identificação veicular, a polícia percebeu algumas adulterações nos sinais de identificação, tais como número de chassi e etiquetas autodestrutíveis. “Conseguimos contato com a proprietária do veículo original em Belo Horizonte e ela nos mandou a foto do veículo estacionado em sua garagem. O condutor nos alegou que o havia trocado o motor do veículo por este haver sido danificado e que o original estaria em um galpão de fazenda às margens da BR-116”, contou o tenente Arthuzo.

Os militares conseguiram localizar o motor e após consulta ao seu número, este remetia a um veículo das mesmas características, furtado em Contagem em 24 de maio de 2021. “O condutor nos relatou que havia o comprado o veículo de um cidadão de Santa Rita de Minas. O citado cidadão compareceu à delegacia de polícia, onde recebeu voz de prisão. O veículo e motor foram apreendidos, e o condutor também foi conduzido”, informou tenente Arthuzo.