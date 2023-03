10° Copa turismo 2023. Em noite de 2 grandes jogos

10° Copa turismo 2023.

Em noite de 2 bons Jogos.

No 1° jogo fama( uniforme branco e vermelho) x borracharia do Raymundo ( uniforme branco) .

Time do fama jogando certinho em quadra e fez 2 x 1 porém a borracharia no 2° tempo com mais peça foi pra cima e virou p 5 x 2.

No 2° jogo força Jovem ( uniforme preto e laranja) x havaianos ( uniforme branco e rosa).

Time do força Jovem já foi pra cima desde o começo e foi administrando a partida.

Final: força Jovem 5 x 1 havaianos.

Classificado : borracharia e força Jovem

Destaque : havner borracharia

Fernando: força Jovem