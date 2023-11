Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Paraíso é a 9ª que mais exporta cafés

São Sebastião do Paraíso vem ganhando destaque como uma das principais regiões exportadoras de café do País. Segundo o setor de Agronegócios da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso), a cidade conhecida por seus fatores ambientais e de cultivo de alta qualidade, alcançou a posição de nona maior exportadora de café do Brasil. Segundo dados da Acissp Agro, entre os anos de 2022 e 2023, somente Paraíso exportou 357,6 milhões de dólares em cafés. Já nos últimos cinco anos, as vendas somam 755,7 milhões de dólares. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Visitantes de Itabira poderão treinar ações

A comunidade de Itabira poderá participar de um treinamento sobre os procedimentos de segurança em caso de emergência envolvendo barragens. A Defesa Civil Municipal realizará, com apoio da Vale, no dia 18 de novembro, sábado, às 10h30, o simulado prático de emergência com a população que mora ou transita nas proximidades das barragens Itabiruçu, Conceição, Rio de Peixe, Cambucal I, Cambucal II e Sistema Pontal. A atividade tem como objetivo reforçar a cultura de prevenção e orientar os moradores que vivem nesta área, além de visitantes, órgãos públicos e empregados da empresa sobre como agir em uma suposta situação real de emergência. (Itabira Notícias)

São Lourenço ganha prêmio Band

O município de São Lourenço foi contemplado com o Prêmio Band Cidades Excelentes 2023, na categoria Infraestrutura e Mobilidade Urbana. A premiação aconteceu em Belo Horizonte e visa incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão pública para transformar a realidade dos municípios brasileiros e melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos. A iniciativa é do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Aquila. A avaliação dos municípios é feita com base no ranking do Índice de Gestão Municipal Aquila, plataforma desenvolvida pelo Instituto Aquila. (Jornal Panorama – São Lourenço)

‘Botão do Pânico” premia Sete Lagoas

Algumas cidades brasileiras viveram momentos de tensão por conta de atos de violência e terrorismo em escolas. A Prefeitura de Sete Lagoas agiu rápido e implementou seu protocolo de segurança para 52 escolas municipais e colocou em operação o sistema de alarme denominado “botão do pânico” que, em questão de minutos, garante a atuação das forças de segurança em qualquer unidade educacional. A iniciativa, além de trazer mais segurança para a comunidade escolar, foi agraciada com o Prêmio Cidades Inteligentes, na Expo BH Cidades Inteligentes e será homenageada na abertura do Fórum Internacional de Minas Gerais, no dia 26 e março de 2024, no Minascentro, em Belo Horizonte. (Diário Sete Lagoas)

Caeté terá Centro Multigeracional

Na semana que passou foi assinada a ordem de serviço para o início das obras do Centro Multigeracional. Um sonho de toda a gestão que vai revolucionar a forma com que o cuidado e atendimento aos jovens e idosos acontece. O prefeito Lucas Coelho, acompanhado do vice, vereadores, autoridades e servidores municipais, partiu em caminhada da praça Oswaldo Martins, na Pedra Branca, em direção ao terreno onde será erguido esse grande prédio, no Morgan. O Centro Multigeracional é uma obra orçada em cerca de 14 milhões de reais, a maior já realizada pela Prefeitura de Caeté, e tem recursos da iniciativa privada. O Município já tem parte deste dinheiro em caixa para dar início aos trabalhos que, agora, com a assinatura da ordem de serviço, poderão se iniciar ainda este mês. (Jornal Opinião – Caeté)

Mucuri alcança marco na Saúde

A Prefeitura de Mucuri mantém, desde junho de 2021, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a promoção de uma abordagem inovadora na assistência pública à medicina, oferecendo, dentre outras especialidades, cirurgias de Colecistectomia Videolaparoscópica. O prefeito Roberto Carlos Figueiredo Costa, logo no primeiro mês de mandato, gerou uma parceria entre a Secretaria de Saúde e o Hospital São José de Itabatã, primeiro implantando a Maternidade Municipal, depois fomentando a unidade com a contratação de profissionais e a aquisição de equipamentos modernos – e, a partir de junho de 2021 começaram os tratamentos com a realização de cirurgias mais complexas. (Jornal Em Tempo – Nanuque)