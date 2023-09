Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Acirpa forma alunos de artesanato

A Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Itatiaiuçu e Região (Acirpa) realizou mais uma etapa de seu projeto de manutenção de atividades, por meio do qual oferece oficinas gratuitas à população local. Dessa vez, mais de 20 pessoas foram beneficiadas com cursos de feltro, macramê e bonecos de pano, e se formaram na arte do artesanato. A iniciativa, patrocinada pela Mineração Usiminas, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, conta com apoio da Prefeitura de Itatiaiuçu, da Totem e da Associação Escambo Cultural. (Jornal Integração – Itaúna)

Guarda de Varginha terá corregedoria

O prefeito de Varginha, Verdi Lúcio Melo, informou que nomeará um dos integrantes da Instituição como o primeiro Corregedor da Guarda Civil Municipal de Varginha. Trata-se do subinspetor Helder Vítor da Silva, agente efetivo e estável, com 18 anos de Instituição, possuindo diversos cursos de capacitação e qualificação profissional ofertados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública –Senasp do Ministério da Justiça e Segurança Pública e outros órgãos de Segurança Pública. (O Debate – Varginha)

Servidores Araxá recebem capacitação

Oferecer pratos coloridos e saudáveis para crianças e adolescentes acolhidos pela Casa Lar e Casa Abrigo. A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) promoveu o “Treinamento de boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos”, na última quarta-feira, 30. A capacitação foi destinada para os servidores que ocupam os cargos de cozinheiro e auxiliar de cozinha, com o objetivo de aperfeiçoar o serviço e garantir a qualidade e bem-estar das crianças e adolescentes institucionalizados, de acordo com a legislação. (Correio de Araxá – Araxá)

Escola de Ipatinga é premiada

A Escola Municipal Gercy Benevenuto, do bairro Taúbas, em Ipatinga, conquistou o 2º lugar na etapa estadual do “Prêmio MPT na Escola”, promovido pelo Ministério Público do Trabalho, na categoria Música para incentivar o combate ao trabalho infantil. A informação foi divulgada pela administração municipal. Para desenvolver o projeto e participar do concurso, a Secretaria Municipal de Educação escolheu, segundo os critérios exigidos pelo Prêmio, a Escola Municipal Gercy Benevenuto, que aceitou o desafio e abraçou com entusiasmo a missão. (Diário do Aço – Ipatinga)