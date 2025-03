Primeira Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres é realizada em Manhuaçu

MANHUAÇU – Foi realizada nesta terça-feira (25) a 1º Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres em Manhuaçu. O evento ocorreu no salão de eventos do Sicoob e contou com a presença de uma centena de mulheres, que estavam ali para debater e discutir os desafios enfrentados pelas mulheres em diversas áreas.

A mesa de abertura foi composta pela prefeita Imaculada, a secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social Sandra Arminda de Melo, a presidente do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres (CMDM) Rivania de Sousa, a vereadora Adenilza e a soldado Nataliane Oliveira Soares Heringer, componente da Patrulha de Prevenção a Violência Doméstica do 11º Batalhão da Polícia Militar.

A presidente do CMDM, Rivania de Souza, ressaltou que as mulheres devem olhar umas para as outras para se reconhecerem. “Estamos aqui hoje para olharmos umas para as outras, para que nós reconheçamos o nosso papel de protagonistas na sociedade e que assim possamos caminhar juntas em prol de políticas públicas que nos ajudem, para que sejamos respeitadas e valorizadas”.

Já Sandra Arminda de Melo, secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Manhuaçu, destacou a importância deste momento para o município. “Fico feliz em ver este salão repleto de mulheres, alguns homens também que querem conversar, debater políticas públicas para fortalecer o papel das mulheres na sociedade. É um momento histórico para Manhuaçu, que está realizando a sua primeira conferência neste sentido”.

Antes de declarar aberta a conferência, a Prefeita Imaculada falou sobre a evolução do papel da mulher na sociedade. “Estou na vida pública há mais de 30 anos, e quando comecei, nós não tínhamos espaço na política, não era visto com bons olhos, assim em tantos outros cenários. Hoje nós temos uma sociedade que já compreende que a mulher pode e deve participar da vida política e exercer qualquer função no mercado de trabalho. Que a partir desta conferência, possamos estabelecer e conhecer propostas para melhorar ainda mais a condição das mulheres em nossa cidade”.

A conferência ainda contou a palestra da advogada e professora Ângela Vitória Andrade Gonçalves da Silva, que introduziu os temas abordados nos oito eixos norteadores dos grupos de discussão de propostas, que foram: Economia do Cuidado; Mudanças Climáticas: Impactos e soluções com enfoque nas mulheres; Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica das mulheres; Educação inclusiva, igualitária e democrática; Saúde integral das mulheres e garantia dos direitos; Enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres; Desenvolvimento sustentável com democracia, justiça, autonomia, igualdade e liberdade; e Democratização da comunicação e do acesso à cultura. Também foram escolhidas sete representantes do município, que participaram da etapa regional em Muriaé.

SECOM – Prefeitura de Manhuaçu