90% dos atendimentos da Energisa são pelos canais digitais

Emissão da segunda via da fatura, consulta de débitos, negociação de dívidas e autoleitura são alguns dos serviços disponíveis

DA REDAÇÃO – A eletricidade é essencial em quase todas as nossas atividades diárias, desde acender uma lâmpada até usar eletrodomésticos e dispositivos eletrônicos. Por isso, é importante que os consumidores utilizem a energia de forma consciente e segura, além de terem direito a um serviço de qualidade e acesso ágil à informação.

Para garantir esse acesso ágil, em 2024, cerca de 90% das solicitações foram feitas por canais digitais, totalizando aproximadamente três milhões de atendimentos via WhatsApp (Gisa), Agência Virtual, Energisa On e totens de autoatendimento. Isso mostra a crescente preferência dos consumidores por soluções rápidas e acessíveis. Dessa forma, os clientes têm direito a um canal de atendimento disponível 24 horas por dia, garantindo suporte sempre que necessário.

Além do suporte contínuo, é responsabilidade do consumidor pagar sua fatura em dia. Para facilitar esse processo, a Energisa oferece opções de pagamento e negociação de dívidas pelos canais digitais, de forma rápida e prática, assegurando a continuidade do serviço e promovendo a comodidade dos usuários. Entre os serviços mais procurados nos canais digitais estão a emissão de segunda via de contas e a atualização cadastral.

“Esses serviços estão disponíveis de forma rápida e fácil, sem a necessidade de sair de casa. O cliente da Energisa tem a agência na palma da mão, com atendimento rápido e seguro, 24 horas por dia, sete dias por semana”, destaca Ana Maria de Almeida Jorge, coordenadora de Atendimento.

Manter suas informações atualizadas é essencial para assegurar um serviço de alta qualidade. Em situações de interrupção de energia, por exemplo, a empresa utiliza drones para identificar a ocorrência rapidamente. No entanto, acessando o aplicativo Energisa On, o cliente também consegue sinalizar o ocorrido de forma prática, em um só clique. Isso proporciona um atendimento mais ágil e eficiente, acelerando o restabelecimento do serviço e contribuindo para a melhoria contínua dos serviços prestados.

Atualize seus dados sem sair de casa!

A atualização cadastral é simples, rápida e pode ser feita sem sair de casa. Basta ter seus documentos pessoais em mãos e escolher um dos canais de atendimento:

📱 Energisa On: Aplicativo para celular

🌐 Site:

www.energisa.com.br

💬 Gisa:

https://gisa.energisa.com.br/

📞 Call Center: 0800 032 0196