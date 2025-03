Durante operação, militares prendem autor e recuperam telefone celular

SIMONÉSIA – Durante operação Agrogerais Segura, nesta terça-feira (25), no distrito de São Simão do Rio Preto, zona rural de Simonésia, a Polícia Militar prendeu autor e recuperou um telefone celular.

A PM foi acionada para atender uma ocorrência de furto. No local, os militares levantaram informações dando conta que o autor foi até uma loja para tentar comprar um celular, mas a venda foi negada. Não satisfeito com a situação, ele foi até a casa da vendedora, insistiu na compra e, diante da recusa, saiu irritado do local.

Posteriormente, aproveitando-se do horário de almoço da proprietária da loja, ele retornou ao estabelecimento e furtou o telefone celular fugindo da loja na sequência.

As equipes iniciaram rastreamento e conseguiram localizar o autor do furto, de 22 anos, e recuperar o aparelho celular, sendo o autor encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.

“Vale ressaltar que o autor possui diversas passagens policiais por envolvimento em furtos, ameaça, agressão, entre outras”, frisa a PM.