PRF lança Operação Carnaval 2024 nas rodovias federais

CARATINGA – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a zero hora desta sexta-feira (9) e terminará às 23h59 do dia 14 (quarta-feira de cinzas), a Operação Carnaval 2024. “O objetivo da operação é reduzir o número de acidentes e mortes através de ações educativas e de reforço na fiscalização das principais infrações que comprometem a segurança no trânsito, como: excesso de velocidade, uso de dispositivo de retenção para crianças, ultrapassagem em locais proibidos, ingestão de álcool antes de dirigir, utilização do cinto de segunda, enfim, pequenas atitudes evitáveis que além de serem infrações de trânsito comprometem muito a segurança na rodovia”, explica o inspetor Luiz Tarcízio.

De acordo com o inspetor Luiz Tarcízio, como todo ano é preparado o reforço de carnaval, pois geralmente existe uma maior demanda na nossa delegacia que abrange Governador Valadares, Caratinga e Realeza. “Temos o foco maior em Realeza por conta do fluxo da praia para o Espírito Santo, e Valadares também, geralmente o pessoal vai para o sul da Bahia. Nesse período temos maior volume de veículos circulando, de todos os feriados nacionais, esse é o que tem mais impacto na rodovia, e aí a PRF foca nesses pontos que tem maior demanda. Em Caratinga teremos reforço, mas o efetivo maior será na BR-262 em Realeza, e a BR-381 em Valadares”, enfatizou Tarcízio.

SEGURANÇA PARA AS CRIANÇAS E CUIDADO DURANTE AS CHUVAS

O PRF Luiz Tarcízio ressalta a importância dos dispositivos de segurança para as crianças, que também serão cobrados. Para as crianças 0 a 1 ano, deve ser usado o bebê conforto; de 1 a 4 anos, a cadeirinha, e de 4 a 10 anos, o assento de elevação.

Outro ponto abordado por Tarcízio é o cuidado quando começar a chover nas estradas. “Primeiro é importante fazer a revisão do veículo para não ficar retido na estrada, e estar licenciado em 2023. Nesse período de chuvas, que esse ano estão atípicas, pois de 15 a 20 minutos fazem estrago grande, o motorista deve procurar um lugar para se abrigar, e só depois seguir viagem”, disse.

Para esse período todo efetivo será reforçado, e a delegacia recebe três novas viaturas da EcoRioMinas, que tem a concessão da estrada do Rio de Janeiro a Governador Valadares.