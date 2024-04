PREZAMOS PELA SUSTENTABILIDADE

Fundação lança, oficialmente, programa “FUNEC Mais Verde”

CARATINGA – Seja economizando energia elétrica, água, reduzindo o gasto de papel; seja fomentando o reflorestamento, a recuperação de nascentes; separando e descartando o lixo de maneira correta; ou ainda desenvolvendo atividades educativas; cada ação é importante e causa um impacto positivo enorme no meio ambiente.

A Fundação Educacional de Caratinga, por meio de suas mantidas, é um ambiente de transformação social. Parametrizar as ações institucionais, na perspectiva do desenvolvimento sustentável tem sido uma premissa da FUNEC há anos. Por isso, agora, de maneira oficial, está sendo lançado o programa “FUNEC Mais Verde – Mais Verde, Mais Vida”.

“A Fundação, sempre muito preocupada com essas questões ambientais, agora chega de uma maneira muito consistente com o programa ‘FUNEC Mais Verde’. É um cuidado muito especial com o planeta, de uma maneira geral, que traz em seu bojo o desejo de que as pessoas reflitam sobre a necessidade de olhar com muito carinho para o meio ambiente. O planeta não é nosso, nós não somos donos dele, e a gente precisa parar de usá-lo como se ele fosse nosso. Nós apenas vivemos aqui e nós somos passageiros – virão muitas e muitas gerações se cuidarmos bem dele. Nós estamos acabando com a água, com as florestas, com o ar que respiramos, e é sobre essas problemáticas que esse programa vem tratar. Economizar, reciclar, reformar mais, consumir só o necessário, plantar, trazer mais cor e mais vida para todos é a ideia!”, pontuou o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, professor Eugênio Maria Gomes.

À medida que são aprimoradas todas essas boas práticas e que elas são inseridas na comunidade, é possível promover o crescimento e a consciência da sustentabilidade. Equalizar essa consciência – levando a todos os segmentos, tornando os colaboradores, os estudantes, os fornecedores e os clientes em multiplicadores nas suas casas, no trabalho, no ambiente de diversão – é, também, uma das finalidades.

“A Fundação é muito forte porque suas mantidas são fortes, e elas têm ações próprias que deixam a Funec com o status ambiental que chama a atenção e volta os olhares das comunidades de Caratinga e de seu entorno. A questão ambiental sempre esteve muito entranhada na instituição, já tivemos, inclusive, um Mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade, e tudo isso está sendo fortalecido, ainda mais agora, com a união de esforços, atividades e ações destas mantidas neste sentido”, acrescentou o diretor executivo da FUNEC, Sanderson Dutra Rocha Gouvêa.

O lançamento deste programa vem coroando os 61 anos da FUNEC e mostrando que é possível trabalhar a sustentabilidade em todos os ambientes.

“A gente tem uma preocupação muito grande com ações que vão favorecer o meio ambiente. Nossos objetivos são neutralizar a emissão de carbono na instituição e tocar e conscientizar os colaboradores e os pacientes do Hospital Irmã Denise (mantido pela FUNEC) para que seja possível continuar desenvolvendo ações voltadas para a sustentabilidade. Algumas práticas já acontecem, mas agora nós temos um propósito de firmar novas parcerias – juntamente com todas as mantidas – para que novos projetos sejam implantados, trazendo essa conexão”, destacou a diretora administrativa do Hospital Irmã Denise, Raquel Carvalho.

“A Escola Professor Jairo Grossi (mantida pela FUNEC), por meio de sua equipe escolar, desenvolve, anualmente, diversas ações na área ambiental. Inclusive, o próprio planejamento curricular prevê essas atividades. Trabalhar essa questão com os jovens é algo muito importante principalmente porque eles são grandes multiplicadores de todo aprendizado”, acrescentou a diretora pedagógica da Escola Professor Jairo Grossi, Eci Fernandes.

Na reunião para alinhar essas ações e oficializar o lançamento do programa, além do pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, professor Eugênio Maria Gomes; do diretor executivo da FUNEC, Sanderson Dutra; da diretora administrativa do Hospital Irmã Denise, Raquel Carvalho; da diretora pedagógica da Escola Professor Jairo Grossi, Eci Fernandes; também esteve presente a diretora executiva da UNEC TV, Solange Araújo.