Presos fazem motim em ‘cela do castigo’

A chamada ‘cela do castigo’, que fica no bloco C do presídio de Caratinga registrou mais uma confusão provocada por detentos, nesta segunda-feira (5). Em maio de 2023, o local foi alvo de incêndio, após a queima de colchões pelos próprios presos.

Desta vez, o motim foi registrado por volta das 19h30 e necessitou de rápida intervenção, pois, detentos insatisfeitos começaram a danificar a estrutura do local. A cela é destinada aos presos do castigo, sendo aqueles que cometeram alguma falta.

Quando o preso pratica uma falta há apuração em duas esferas, administrativa e judicial, podendo ser punido nas duas. Na ‘cela do castigo’, o detento perde algumas regalias, cumprindo a punição imposta pela falta praticada, a exemplo, ficar sem visita, sem televisão na cela e sem banho de sol. A punição é aplicada pela própria unidade prisional. Nestas situações, alguns detentos costumam provocar desordem. Quando a falta é grave, o juiz deve ser comunicado, pois pode ocorrer punição referente à regressão de regime e perda dos dias remidos, o que é decidido em audiência envolvendo as partes. No caso de faltas leves e médias, o presídio apura e aplica a punição.

Conforme informações obtidas pela reportagem, a situação foi controlada rapidamente pelos policiais penais.