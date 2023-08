Preso na Costa Rica homem que matou namorada em Ipatinga ao injetar cocaína nela após briga para simular overdose

Alívio e felicidade. Esses são os sentimentos descritos pela advogada Izabella Helena Miranda, de 36 anos, após o suspeito de ass4ssinar a irmã dela, Alef de Souza, de 29 anos, ter sido preso pela Interpol na Costa Rica, neste domingo (13/08 ).

O crime contra a irmã de Izabella, Rafaella Cristina Miranda, foi cometido em abril deste ano, em Ipatinga, no Vale do Aço.

A vítima, de 34 anos, era namorada do suspeito e foi m0rta dentro da própria casa. Na noite do ass4ssinato, o homem entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( SAMU ) e afirmou que a mulher havia perdido a vida ao injetar coc4ína no corpo.

As investigações, porém, mostraram algo diferente. Conforme apurações da Polícia Civil, Rafaella foi m0rta pelo homem.

Primeiramente, ela teria sido estr4ngulada. Depois, o suspeito teria injetado coc4ína na vítima ainda viva.

O procedimento provocou uma intoxicação aguda, rompendo vasos cerebrais, resultando na morte de Rafaella.

A mulher foi encontrada pelos socorristas dentro do imóvel aberto, caída perto do sofá.

Os policiais ainda perceberam respingos de sangue e sinais de luta em vários cômodos.

As informações são de @otempo .