Circuito das Palmeiras, a maior corrida noturna da região

Inscrições já estão abertas para caminhada e corridas que acontecerão no dia 2 de setembro

CARATINGA- Vem aí, a maior corrida noturna da região. O Circuito das Palmeiras, evento esportivo anual realizado na cidade de Caratinga pelos personal trainers Fulvio Pires e Maxsuelle Lima, acontecerá no dia 2 de setembro. As inscrições já estão abertas.

O evento conta com corrida kids, caminhada de 3km e corrida de 5km e 10km. Para a nona edição, a novidade da premiação geral e por categoria, do 1°ao 5° lugar, atraindo participantes de todas as idades e níveis de condicionamento físico.

Maxsuele destaca como teve início o projeto do Circuito das Palmeiras, que foi crescendo e hoje conta com muitos participantes. “Nós dois atendemos em academia, como personal, a gente treinava os alunos e o Fulvio começou com um grupo de corrida, além das aulas na sala de musculação. Começamos a participar de corridas fora e o Fulvio uma vez me questionou se a gente dava conta de organizar uma corrida. E tivemos oportunidade de organizar um evento, dois anos depois viemos com a primeira edição do Circuito das Palmeiras. A gente correu atrás de saber como funcionava essa organização e graças a Deus foi um sucesso, com 10% do que temos hoje de público, mas, já era demais pra gente”.

Fulvio frisa que o evento é aberto para todas as pessoas que desejam praticar esporte e confraternizar, não sendo uma obrigatoriedade ser atleta. “As pessoas chegam perto da gente, falam: “Um dia vou correr igual a vocês”. Mas, é porque às vezes vê o grupo participando de alguma corrida fora, mas, não necessariamente é para atletas. É um evento recreativo também, têm pessoas que vão lá para se superar, fazer um tempo melhor, pegar pódio, evoluir. Outras porque querem praticar o esporte, gostando daquela vibe da corrida, daquela noite, estar com os amigos. Aquele processo de evolução, um animando outro”.

Para isso, a organização tem a categoria de caminhada, para que mais pessoas se sintam à vontade para dar o pontapé inicial em direção à prática esportiva. “A gente tenta colocar na cabeça das pessoas que é também uma prática de caminhada e corrida. Primeiro a gente caminha, depois a gente corre, a gente evolui. A pessoa de qualquer idade pode praticar e participar. Um dia você estava lá na janela olhando a gente passar, no outro dia você está lá correndo junto com a gente. E a galera vem a cada ano aderindo essa ideia que é pra toda a família, até para criança”.

Além da competição, o Circuito das Palmeiras também promove um ambiente de festa e integração, com atividades paralelas, música e opções de entretenimento para toda a família, aliado agora ao social. “Para este ano estamos com uma parceria com o Sicoob Credcooper e os associados têm um desconto no ato da inscrição. Por cada inscrição, destinaremos R$ 10 a uma instituição de Caratinga. Para o dia do evento, teremos uma banda de rock internacional, que vai tocar no coreto próximo da premiação”.

A largada da prova kids iniciará às 18h30. Já as provas de 3 km, 5 km e 10 km ocorrerão às 19h30, todas na Praça da Cesário Alvim. As novidades foram apresentadas no Diário Cast, que já está disponível na íntegra pelo canal do Diário de Caratinga no YouTube.