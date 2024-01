Preso acusado de participação em tentativa de homicídio na rua Professor Olinto

CARATINGA – A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (4) um jovem, 23 anos. Ele é acusado de participação em uma tentativa de homicídio registrada na manhã do mesmo dia na rua Professor Olinto, bairro Nossa Senhora Aparecida. A vítima, 26 anos, foi atingida de ‘raspão’ na testa e outros disparos a acertaram no cotovelo esquerdo e na perna esquerda.

O CRIME

Na manhã desta quinta-feira, a PM foi acionada, via 190, informando que na rua Professor Olinto havia acontecido disparos de arma de fogo. Rapidamente uma equipe foi até o local e constatou que se tratava de uma tentativa de homicídio. Depois de algum tempo, a vítima deu entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, sendo atendida pelo médico de plantão que constatou três perfurações por arma de fogo, sendo uma de “raspão” na testa, uma no cotovelo esquerdo e uma na coxa esquerda.

No local dos fatos e através do sistema da PM, constatou-se que os autores estavam em uma moto cor preta. Em pesquisa no sistema informatizado da PM, foi verificado que a vítima possui diversos registros e figura como autor de vários crimes, como tráfico de drogas, agressão, lesão corporal, ameaça, dano, porte ilegal de arma, receptação, roubo, desacato e resistência.

PRISÃO DE UM SUSPEITO

Através de denúncia anônima constatou-se que os responsáveis pelos disparos de armas de fogo eram dois homens. A Polícia Militar conseguiu abordar um dos denunciados, encontrando em seu bolso a chave da motocicleta usada no crime. Ao ser questionado, segundo a PM, ele confessou a tentativa de homicídio, sendo preso em flagrante delito e disse que a motivação do crime seria por estar sendo ameaçada pela vítima. Ele também informou sobre a localização dos capacetes que foram utilizados no momento do crime, sendo encontrados em uma casa desocupada. “Os capacetes são idênticos aos que foram utilizados pelos autores, conforme as filmagens coletadas no local do crime”, frisa a PM, acrescentando que também conseguiu localizar a motocicleta utilizada no crime e recuperá-la.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas o outro envolvido não tinha sido detido até o final dessa edição.