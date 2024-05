Presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morre após queda de helicóptero

O governo declarou cinco dias de luto no país; nova eleição presidencial deve ser realizada em até 50 dias

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morreu aos 63 anos, em um acidente de helicóptero. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (20) pelo Ministério das Relações Exteriores do país.

Aeronave em que Raisi viajava desapareceu na tarde de domingo (19), quando sobrevoava uma região montanhosa do Irã em condições meteorológicas difíceis, com chuva e uma neblina intensa.

“O presidente do povo iraniano, trabalhador e incansável (…) sacrificou sua vida pela nação”, anunciou o governo.

Raisi foi eleito presidente em 2021 e era considerado um dos favoritos na sucessão do guia supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

Além do presidente, entre os passageiros do helicóptero estavam o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, 60 anos, o governador da província do Azerbaijão Oriental, o principal imã da região, o chefe de segurança do presidente e três integrantes da tripulação.

As equipes de emergência recuperaram os corpos dos passageiros na manhã desta segunda-feira, segundo informação da agência de notícias AFP.

Presidente interino

O vice-presidente, Mohammad Mokhber, foi nomeado presidente interino enquanto o país aguarda a organização de eleições presidenciais em um prazo máximo de 50 dias.

O líder supremo Ali Khamenei anunciou cinco dias de luto no país.

Fonte: Brasil de Fato