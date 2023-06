Prefeitura inicia instalação de semáforos na Praça da Estação

CARATINGA- A ampliação e modernização da sinalização semafórica de Caratinga teve início na quinta-feira (8), no cruzamento do “Ponto Quente”, localizado próximo ao Mercado Municipal. A sinalização semafórica no local é um anseio de motoristas e pedestres.

Durante o feriado, a prefeitura realizou o corte na via e está realizando serviços no período noturno para minimizar os impactos.

Ao longo dos serviços, o trânsito, nas imediações vai sofrer alterações temporárias até a conclusão das obras, por isso o Departamento Municipal de Trânsito reforça o pedido de atenção dos usuários neste período. A previsão é de que os serviços sejam concluídos dentro de 20 dias.