Prefeitura emite nota de repúdio por vandalismo em lixeiras

A respeito do vandalismo em lixeiras da cidade nesta quarta-feira (2), a Prefeitura emitiu a seguinte nota:

“A prefeitura Municipal de Caratinga repudia e lamenta os atos recentes de vandalismo contra equipamentos públicos de uso coletivo. As lixeiras da Rua Raul Soares – em frente a “Câmara de Vereadores”, e Praça Dom Pedro II (lixeira subterrânea), foram incendiadas. É lamentável que um ato como este tenha ocorrido, principalmente levando em conta que as lixeiras da Praça Dom Pedro II são um projeto-piloto de alto custo, que ensejaria, quando implantadas em mais pontos, uma grande melhoria da qualidade de vida para a população.

As ações desses vândalos, além de prejuízos ao município e a população, inviabilizam e atrasam a implementação de novos pontos de coleta como este.

Os órgãos de segurança pública foram acionados e darão, com certeza, uma resposta à altura, punindo com rigor esses infratores.

Pedimos a população que colabore, proteja os equipamentos e, se for o caso, denuncie a Polícia Militar, através do 190, atos lamentáveis como este”.