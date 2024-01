Prefeitura de Valadares divulga processo seletivo para mais de 500 agentes de endemias de saúde com salário de R$ 2.640

Interessados devem se inscrever até o dia 4 de abril exclusivamente pela internet

DA REDAÇÃO – A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu o edital para processo seletivo público para a contratação de 274 vagas de agente comunitário de endemias (ACE) e 244 vagas de agente comunitário de saúde (ACS).

O valor da inscrição é R$ 80. Os interessados devem se inscrever até o dia 4 de abril exclusivamente no site. Também no site, é possível acessar o edital.

As provas objetivas para ambas funções, serão aplicadas no 12 de maio deste ano.

As questões da prova, um total de 40, são sobre conhecimentos gerais de língua portuguesa, conhecimentos de saúde pública e conhecimentos da função escolhida.

Para participar, é necessário ser maior de 18 anos e possuir o nível de escolaridade exigido (nível médio).

O vencimento básico para os dois cargos é R$ 2.640.

Todos os aprovados deverão realizar curso de formação na área escolhida.

As vagas de Agente Comunitário de Saúde (ACS) estão distribuídas de acordo com as áreas de atuação das Estratégias Saúde da Família (ESFs) do município. Assim, o candidato somente poderá se inscrever para as vagas da área em que residir. (Por Fran Ribeiro , g1 Vales)

Fonte: Diário de Teófilo Otoni