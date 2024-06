Prefeitura de Inhapim conclui obras de pavimentação asfáltica de ruas no centro

INHAPIM – Na última sexta-feira (7), a prefeitura de Inhapim concluiu e entregou para população as obras de pavimentação asfáltica das ruas dos Amaros, Professor Teotônio, Aguinaldo de Souza Quintela e Amélia Godinho, no centro da cidade.

Segundo informado pelo secretário de planejamento Sidney de Oliveira, as obras de pavimentação asfáltica da rua dos Amaros, Professor Teotônio e Aguinaldo de Souza Quintela tiveram um investimento de R$ 836.723,21, fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Tito Torres. “Seguramente podemos afirmar que o prefeito Marcinho vem batendo todos os recordes na conquista de recursos e investimento em nosso município de Inhapim, principalmente no que se refere a mobilidade das pessoas, realizando obras que proporcionem segurança e tranquilidade no trânsito, tanto para pedestres quanto para motoristas”, informou.

O vice-prefeito e enfermeiro Sandro da Saúde celebrou o término das obras de pavimentação asfáltica das ruas dos Amaros, Professor Teotônio, Aguinaldo de Souza Quintela e Amélia Godinho lembrando das pessoas que possuem mobilidade reduzida; “Graças ao profícuo e reconhecido trabalho do prefeito Marcinho e de todo nosso time de servidores públicos, Inhapim segue avançando sem deixar ninguém para traz, e a realização da pavimentação asfáltica das ruas centrais de nossa cidade é uma prova disso, pois melhora significativamente a vida dos nossos cadeirantes que podem transitar pela cidade sem transtornos e com a segurança e tranquilidade que necessitam”.

O prefeito Marcinho destacou que é satisfatório ver a felicidades das pessoas em vivenciarem a política pública ser alcançada.

As obras de pavimentação asfáltica na rua Amélia Godinho receberam investimento próprio do município no valor de R$655.058,55, somado os investimentos nos dois contratos totalizaram R$1.491.781,76 em obras de infraestrutura e mobilidade urbana.

Assessoria de Comunicação