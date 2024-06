Relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus visitará Diocese de Caratinga

CARATINGA – A peregrinação das relíquias de Santa Teresinha iniciou sua jornada pelo Brasil em fevereiro, com um itinerário que abrangerá 70 cidades ao longo do país. O ponto de partida foi o Carmelo da Santíssima Trindade, em Trindade/GO e a jornada inclui visitas a casas e conventos dos Carmelitas em diversas regiões. Caratinga está no roteiro e as relíquias chegam à cidade no final de junho.

Esta peregrinação é uma expressão profunda de devoção e celebração da vida e legado de Santa Teresinha, conhecida como a “maior santa dos tempos modernos”, segundo Pio X.

Padroeira das missões e uma das quatro mulheres doutoras da Igreja, Santa Teresinha deixou um legado espiritual marcante, e a peregrinação de suas relíquias é uma oportunidade para os fiéis se conectarem com sua fé e intercederem por graças.

“Dentro do relicário estão os restos mortais de Santa Teresinha. Santa Teresinha não tem o seu corpo incorrupto. Então, nós temos dentro do relicário aquilo que sobrou do seu corpo, ou seja, nós estamos com Santa Teresinha em nosso meio. Como nos ensina a Igreja: Onde estão as relíquias dos santos, aí eles se fazem presentes”, explicou padre Rodrigo de Castro.

Esta é a segunda vez que o Brasil e a cidade de Caratinga recebem a visita do relicário de Santa Terezinha do Menino Jesus, a primeira vez foi em 1997. Frei Jorge destaca que é um momento muito importante não apenas para o Brasil, mas também para a Diocese de Caratinga. “A Igreja Católica, ao considerar a santidade de seus fiéis, permite que objetos de uso pessoal ou fragmentos do corpo dos santos sejam honrados e venerados. Dessa forma, os fiéis podem pedir a intercessão dos santos e alcançar inúmeras graças”.

“Todos são convidados a participarem destes três dias de intensas orações e Fé, que terá início dia 26 de junho, 20h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Caratinga”, finaliza o padre.

PROGRAMAÇÃO

Programação da Visita na Paróquia Santo Estêvão em Iapu

25 de junho – TERÇA-FEIRA

19 horas- Procissão saindo da Praça Israel Dias.

20 horas- Missa na Matriz

26 de junho -QUARTA-FEIRA

06 horas- Missa na Matriz

Envio das relíquias

08 horas- Missa na Matriz, logo após carreata até a saída da cidade.

Programação da Visita na Paróquia Nossa Senhora do Carmo em Caratinga

26 de junho – QUARTA-FEIRA

11 horas – Acolhida das Relíquias na Comunidade Nossa Senhora das Graças

13 horas- Carreata para o Santuário Senhor Bom Jesus

14 horas- Acolhida das Relíquias Santuário Senhor Bom Jesus

17 horas- Carreata do Santuário Senhor Bom Jesus para a Paróquia Nossa Senhora do Carmo

19 horas- Acolhida das Relíquias na Paróquia Nossa Senhora do Carmo

20 horas – Missa de Abertura presidida por Dom Juarez Delorto Secco- Bispo Diocesano

21h30 min – Vigília de Veneração até 00h

27 de junho – QUINTA-FEIRA

06h- Missa

07h- Laudes

08h às 11h- Veneração

11h30min- Ofício de Leituras e Hora Média

12h- Missa

13h às 15h- Veneração

15h – Missa

16h às 18h – Veneração

18h- Exposição do Santíssimo Sacramento e Oração das Vésperas com as Irmãs Gracianas

20h- Missa

21h- Rosário com Santa Terezinha

28 de junho – SEXTA-FEIRA

06h- Missa

07h- Laudes

08h às 10h- Veneração

10h- Missa presidida por Dom Emanuel Messias de Oliveira – Bispo Emérito

11h às 12h- Veneração

12h às 17h – Visita das Relíquias de Santa Terezinha ao Presídio de Caratinga

18h- Hora da Misericórdia com OCDs e Amigos de Deus grupo Santa Terezinha

20h- Missa

21h- Tributo a Santa Terezinha

29 de junho – SÁBADO

07h- Laudes

08h30min- Santa Terezinha e as crianças

10h- Missa com as crianças

11h às 13h- Veneração

13h- Missa de Envio

Fonte: Diocese de Caratinga