Prefeitura de Caratinga decreta luto oficial de 7 dias pela morte de Ziraldo

A Prefeitura de Caratinga decretou luto oficial de sete dias pelo falecimento do cartunista, escritor e artista plástico Ziraldo Alves Pinto. O decreto nº 77/2024, assinado pelo prefeito Dr. Welington Moreira de Oliveira foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial Eletrônico do Município na noite deste sábado, 06.

O ato é um reconhecimento ao legado deixado por Ziraldo, nascido na cidade mineira em 1932.

Ziraldo, conhecido principalmente pela criação do personagem “O Menino Maluquinho”, foi uma figura ímpar na cultura brasileira, tendo contribuído não apenas para a literatura infantil, mas também para o humor gráfico e a crônicas.

Sua obra é lembrada com carinho por gerações de leitores, sendo um marco na literatura infantil do país. Sua morte é lamentada não apenas em Caratinga, mas em todo o Brasil, onde era reconhecido como um dos grandes nomes da cultura nacional.

O luto oficial de sete dias tem como objetivo expressar o profundo pesar pelo falecimento de Ziraldo e solidarizar-se com seus familiares, amigos e admiradores. O decreto entra em vigor na data de sua publicação.