Prefeitura afirma que vai intensificar castração de felinos devido à “superpopulação”

Em virtude da superpopulação de felinos na sede do município, a Prefeitura de Caratinga, através da a Seção de Controle de Zoonoses, durante todo o mês de agosto irá intensificar a castração destes animais.

Nesse sentido, o castramóvel irá realizar exclusivamente a castração de felinos, independente da condição socioeconômica dos tutores. A medida busca priorizar a esterilização de felinos não domiciliados, que de outra forma não teriam acesso a castração. Desta forma, a Prefeitura conta com participação das protetoras voluntárias, que também irão encaminhar animais para esterilização.

O objetivo é a redução da taxa populacional de felinos em níveis satisfatórios. Os tutores que desejarem realizar a castração de seus felinos podem realizar o cadastro no portal da Prefeitura de Caratinga no www.caratinga.mg.gov.br, a partir desta terça-feira (01/08); O cadastro ficará aberto durante todo o mês de agosto.

Serão esterilizados/castrados três animais, no máximo, por domicílio, respeitados três animais por CPF.