Prefeitura abre licitação para pavimentar estrada que liga Santa Efigênia a MG-425

Vereador Dete afirma que a obra é aguardada há anos pela comunidade

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação para a obra de pavimentação da estrada que liga o distrito de Santa Efigênia a rodovia MG-425. O valor previsto para execução dos serviços é de R$ 1.487.452,46 (um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

O vereador Dete (PSD), representante da comunidade e que acompanhou e participou das articulações para a realização das obras, comentou sobre a abertura do procedimento. “Graças a Deus, uma obra que a gente espera há muitos anos. Há seis anos teve um processo de licitação, foi uma obra que começou, mas, não foi contemplada naquela época. E através do mandato da gente, a gente sempre empenhou à melhoria daquela estrada que é o sonho da comunidade e da cidade. Tenho parentes que vão à Santa Efigênia e sempre estão cobrando, graças a Deus através de uma emenda conseguimos o recurso, mas, vimos que o recurso não dá para contemplar toda a estrada. Mas, a partir de uma parceria que a gente tem com a prefeitura, com o Dr. Welington, vimos que a obra ficou no valor de R$ 1.487.452,46 e agora vamos contemplar essa estrada”.

Dete ainda comentou o crescimento do distrito e que outros serviços também devem ser realizados na localidade. “Na sexta-feira até levei o prefeito lá para olhar a questão da zona rural lá. Santa Efigênia cresceu muito. É um distrito que produz muito café, horta e a gente vê que esse ano, graças a Deus, foi um ano de muita chuva, mas, as estradas estragaram muito. Ele fez alguns compromissos lá na Comunidade dos Macacos, de fazer algumas melhorias e também nas ruas de cima, dentro da comunidade, que vamos começar a mexer esse ano, com o orçamento”.

O vereador destaca que, a partir da licitação é preciso aguardar a empresa ser contratada e dar início às obras. “Quero mandar um recado para a comunidade de Santa Efigênia, que claro, a gente que está na política fala na obra e as pessoas, às vezes, não acreditam. Mas, agora, se Deus quiser, com essa melhoria, vai ficar muito bom para a comunidade”