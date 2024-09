Prefeito bolsonarista que demitiu professor gay por “não tolerar viadagem” é preso por corrupção

O prefeito de Criciúma (SC), Clésio Salvaro, foi preso na manhã desta terça-feira (3) durante uma operação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e do Grupo Especial Anticorrupção (Geac).

Ao todo, foram cumpridos dez mandados de prisão preventiva, incluindo o do prefeito. A operação investiga uma organização criminosa acusada de fraudes licitatórias e contratuais, corrupção e crimes contra a ordem econômica, relacionados à concessão de serviços funerários em Criciúma.

A denúncia contra o grupo, composto por empresários e agentes públicos, foi apresentada no dia 20 de agosto pelo Ministério Público de Santa Catarina.

Apoiador de Jair Bolsonaro, o prefeito Clésio Salvaro ganhou as manchetes no início deste ano por proibir um show da banda Planet Hemp em Criciúma.

Na ocasião, a banda de Marcelo D2 havia sido convidada para tocar num festival de música realizado na cidade catarinense, mas Clésio Salvaro alegou que o espaço era destinada para “receber pessoas e famílias de bem”.

Em 2021, o mesmo prefeito demitiu um professor de artes da rede municipal de ensino que exibiu em sala de aula, para alunos de 15 anos, o clipe da música Etérea, do cantor Criolo, que tem contexto LGBTQIA+.

“Não permitimos, não toleramos, está demitido o profissional. Nas escolas do município, enquanto eu estiver aqui de plantão, isso não vai acontecer, esse tipo de atitude, essa ‘viadagem’ na sala de aula, nós não concordamos. E se os pais souberem de algo parecido que foi exposto para os seus filhos, por favor, entrem em contato com o município”, afirmou.

Na época, o cantor Criolo lamentou o episódio e lembrou que o clipe e o documentário já foram exibidos em mais de 30 festivais de cinema e instituições de arte, música e dança.