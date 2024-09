Meteorologista alerta sobre onda de calor e baixa umidade relativa do ar

DA REDAÇÃO- Uma nova onda de calor atua em todo o estado de Minas Gerais. A massa de ar quente que está atuando em toda a região sudeste, está causando a elevação das temperaturas em todas as regiões de Minas. Outro fator observado pelos mineiros têm sido a baixa umidade relativa do ar, com alerta emitido pela Defesa Civil.

Em entrevista ao DIÁRIO, o meteorologista Ruibran dos Reis destaca como tem sido o clima nas regiões do Estado. “No Norte de Minas, a temperatura máxima está variando entre 37° e 38°, 35° no Triângulo Mineiro, região central em torno de 33°, 34° no Vale do Aço. Zona da Mata com temperatura máxima em torno de 31°. Umidade relativa do ar abaixo de 10% nas regiões do Triângulo, Oeste e Noroeste do estado. Todos os municípios do Sul de Minas, Zona da Mata, Leste e parte da região central com umidade relativa do ar entre 15 e 25%. Então, a baixa umidade relativa do ar se deve à presença dessa massa de ar quente e seco”.

Conforme Ruibran, a previsão de mudança nas condições do tempo deverá ocorrer somente a partir do dia 19 de setembro. “Até lá, muito sol, muito calor em praticamente todo o estado, sem previsão de chuvas. A partir do dia 19, podemos ter chuvas em alguns municípios do Sul de Minas, Triângulo Mineiro e também da região Oeste, com aumento da nebulosidade na Zona da Mata. Então, Zona da Mata com tempo parcialmente nublado somente a partir da próxima semana, mas sem previsão de chuvas significativas até o final do mês”.