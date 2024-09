Menino de 4 anos morre afogado após cair em piscina na casa dos pais, em Araçuaí

Avó cuidava da criança

Um menino de 4 anos morreu afogado na piscina da casa dos pais, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, no final da tarde desta quinta-feira (05/09).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros,(CBMMG) por volta das 16:18h, dois vizinhos da casa onde a criança se afogou, chegaram ao destacamento do CB, visivelmente aflitos, levando com eles uma criança de aproximadamente 4 anos que havia se afogado na piscina da casa dos pais, onde ele estava sob os cuidados da avó, já que os pais não se encontravam no local.

De acordo com a nota do Corpo de Bombeiros, divulgada à imprensa,nesta sexta-feira (06) “ao avaliar a pequena vítima, a guarnição de serviço agiu com rapidez e precisão, pois a criança apresentava cianose( coloração azul ou arroxeada da pele, unhas e lábios) e estava em parada cardiorrespiratória. Sem hesitar, os bombeiros iniciaram imediatamente as manobras de ressuscitação, utilizando oxigênio, desfibrilador e outros equipamentos essenciais de atendimento pré-hospitalar. Com as manobras de ressuscitação em andamento, a criança foi cuidadosamente transportada para o Hospital São Vicente de Paulo a bordo da Unidade de Resgate, a ambulância do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O transporte foi feito com a maior urgência possível, enquanto os socorristas continuavam a prestar os cuidados necessários. Infelizmente, apesar dos esforços da equipe de emergência e dos médicos do hospital, a criança não resistiu e foi declarada falecida”- informou o setor de Comunicação do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar informou que não foi acionada e que não foi registrada a ocorrência.

Fonte: Gazeta de Araçuaí