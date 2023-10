Policiais são baleados durante troca de tiros em Fervedouro

Um tenente e um sargento da PM foram baleados na perna. Eles receberam atendimento médico ainda em Fervedouro

FERVEDOURO – Dois policiais militares foram baleados durante uma troca de tiros em Fervedouro, na madrugada desta sexta-feira (27).

Segundo informações, um rapaz em surto, devido ao uso abusivo de drogas e com duas armas em mãos, efetuou vários disparos na porta de sua casa. Quando os policiais chegaram, ele entrou e começou a ameaçar os militares.

Já na sua residência, ele atirou várias vezes em direção aos policiais. Dois militares foram baleados, ambos nas pernas. Eles foram levados para o Hospital Santa Bárbara, em Fervedouro e depois liberados. Os policiais baleados são um tenente e um sargento.

Dezenas de militares de cidades vizinhas foram acionados para prestarem apoio na ocorrência. Após horas de discussão, o morador também foi baleado no braço e no ombro. Ele foi levado para a Casa de Caridade de Carangola onde segue internado.

Fonte: Rádio Muriaé