Policiais penais evitam fuga na Penitenciária de Ipaba na madrugada desta segunda-feira

Em uma ação rápida dos policiais penais da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba, se evitou a fuga de quatro reclusos na madrugada desta segunda-feira (15). Os presos conseguiram furar um buraco na parede da cela e por pouco não conseguiram escalar a muralha da unidade prisional com “teresas”, cordas artesanais confeccionadas com tecidos.

A tentativa de fuga foi descoberta por volta das 4h, quando um dos policiais penais, que se encontrava na vigilância sobre a muralha, avistou quatro presos saírem de um buraco na parede de um dos quatro pavilhões. Eles estavam reclusos na cela 25 do Pavilhão D, como apurou o Diário do Aço com fontes policiais. O PP (Policial Penal) alertou os outros colegas, quando três dos presos desistiram e voltaram para a cela pelo buraco feito por eles. Apenas um deles, utilizando uma corda teresa e um gancho na ponta escalou a muralha, porém, ele foi contido e imobilizado. Em poder do apenado foi recolhido um chuço, arma branca artesanal. O quarto preso também foi encaminhado para a cela onde se encontrava. Em seguida, os outros PPs realizaram uma vistoria em todos os pavilhões para averiguar se haveria outra situação de fuga na unidade. O caso foi registrado e encaminhado para a Polícia Civil. Em nota enviada ao Diário do Aço, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que “os presos envolvidos na ocorrência passarão pelo Conselho Disciplinar da unidade prisional e poderão receber sanções administrativas”. Além disso, a direção da unidade iniciou uma investigação para apurar administrativamente as circunstâncias do ocorrido e os danos ao patrimônio público. Penitenciária de Ipaba vive clima tenso nos últimos dias Este é um dos problemas da unidade de Ipaba, que vive um clima tenso diante da quantidade de presos de uma facção criminosa no mesmo local, como divulgou o Diário do Aço em primeira mão. A situação foi confirmada pelo Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais (Sindppen-MG) Conforme fontes, detentos ligados ao Comando Vermelho, facção originária do Rio de Janeiro, têm sido alocados para a penitenciária. Pelo menos 90 presos desta facção estariam em Ipaba. A presença deles na unidade também vem a trazer intranquilidade dos moradores de Ipaba, município do Colar Metropolitano do Vale do Aço.

Fonte: Diário do Aço