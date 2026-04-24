Trio é preso por tráfico de drogas e direção perigosa em Inhapim

INHAPIM – Três homens foram presos na tarde desta quinta-feira (23) suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e direção perigosa, durante uma operação realizada pela Polícia Militar no centro do município.

A ação ocorreu na Rua Osvaldo Silva Araújo, durante fiscalização de trânsito. Segundo as informações, uma equipe deu ordem de parada ao condutor de uma motocicleta Honda, de cor vermelha, que desobedeceu à sinalização e tentou fugir. O suspeito, de 27 anos, foi alcançado, abordado e preso.

Durante a ocorrência, os militares receberam informações de que o condutor estaria ligado ao tráfico de drogas em sua residência. Diante da denúncia, as equipes se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram outros dois indivíduos, de 23 e 24 anos, também apontados como envolvidos na atividade criminosa.

No local, foram realizadas buscas que resultaram na apreensão de substâncias análogas à maconha em diferentes formas — porções prensadas, fracionadas para comercialização e também a granel — além de uma balança digital, uma faca utilizada no preparo da droga, três aparelhos celulares, a motocicleta utilizada na tentativa de fuga e a quantia de R$ 1.672 em dinheiro.

Ao final das diligências, os três suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga. Também foram lavradas quatro notificações de trânsito.