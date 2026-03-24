Sobrevivente de acidente na BR-458 que matou três é preso após relatar madrugada do grupo

IPATINGA – Um dos sobreviventes do grave acidente registrado na manhã de segunda-feira (23), na BR-458, em Ipatinga, foi preso após o ocorrido, acusado de corrupção de menor de idade e de não pagamento de despesas em um motel às margens da rodovia.

O acidente resultou na morte de André Vinícius da Silva Paula, de 41 anos, que conduzia o veículo, Kaiky de Paula Ferreira, de 17 anos, adolescente trans conhecido pelo nome social “Bebel”, e Brayan Souza Rodrigues, de 18 anos.

O grupo era formado por cinco pessoas e, conforme relato de um dos sobreviventes, se reuniu ainda durante a madrugada. Ele e o motorista passaram por um bairro da cidade, onde encontraram duas adolescentes, de 17 e 15 anos, convidadas para sair. Em seguida, buscaram mais um jovem antes de seguirem para um motel às margens da BR-458.

No local, permaneceram por cerca de quatro horas, consumindo bebidas alcoólicas e alimentos. A conta, estimada em aproximadamente R$ 1 mil, não foi paga, e o grupo deixou o estabelecimento sem quitar a despesa. A situação teria sido descoberta após uma das vítimas esquecer o celular no local.

Já na manhã de segunda-feira, sob chuva intensa, o grupo deixou o motel em direção a Ipatinga. Durante o trajeto, nas proximidades da ponte sobre o ribeirão Ipanema, o veículo apresentou problemas — há indícios de que um dos pneus tenha estourado, o que, aliado ao desgaste acentuado dos demais pneus e à possível alta velocidade, contribuiu para a perda de controle da direção.

O Honda Civic atravessou a pista, rompeu a defensa metálica e percorreu cerca de 20 metros fora da via antes de cair no ribeirão, onde ficou com as rodas para cima e parcialmente submerso.

Com o impacto, três ocupantes morreram no local. Kaiky foi encontrado parcialmente fora do veículo, enquanto André e Brayan ficaram presos às ferragens e só foram retirados após a remoção do carro por um guincho.

Os dois sobreviventes conseguiram sair do veículo. Um deles, 26 anos, afirmou não se lembrar com precisão de como escapou, enquanto a adolescente relatou ter desmaiado e acordado já com o carro sendo invadido pela água.

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar identificou indícios de crimes relacionados à presença de menores no motel e à saída sem pagamento. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil.

Posteriormente, um dos sobreviventes foi detido e conduzido, sendo apontado como responsável por corrupção de menor e pelo não pagamento da conta no estabelecimento.

A perícia técnica esteve no local e as circunstâncias do acidente seguem sob investigação. Entre os fatores analisados estão as condições do veículo, a velocidade e as condições climáticas no momento do acidente.

Com informações: Diário do Aço