Ônibus com mais de 40 universitários bate, deixa um morto e feridos graves

Acidente ocorreu na noite dessa segunda-feira (23/3). O ônibus saía de Governador Valadares para Conselheiro Pena

Um motorista morreu ao colidir o ônibus universitário com cerca de 43 estudantes em uma carreta na noite dessa segunda-feira (23/3) na BR-259, em Galiléia (MG), no Vale do Rio Doce.