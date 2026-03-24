Alterações na sinalização de trânsito da Avenida Moacir de Matos

A Secretaria Municipal de Defesa Social informa que foram realizadas alterações na sinalização de trânsito na Avenida Moacir de Matos, no trecho em frente à UNEC.

No local, a sinalização de estacionamento permitido foi substituída por proibição de parar e estacionar no segmento compreendido entre os números 1 e 87 da via.

Por outro lado, no canteiro central da avenida, onde anteriormente era proibido parar e estacionar, a sinalização foi alterada, passando a ser permitido o estacionamento.

As mudanças têm como objetivo melhorar a organização do tráfego,

aumentar a segurança viária e otimizar o fluxo de veículos na região.

A Secretaria orienta os motoristas a ficarem atentos à nova sinalização e reforça a importância do cumprimento das normas de trânsito.