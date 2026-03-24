Briga com facas deixa homem em estado grave no bairro Vale do Sol

CARATINGA – Uma ocorrência grave de violência foi registrada na manhã deste domingo (22) no bairro Vale do Sol, em Caratinga. A situação é tratada, inicialmente, como tentativa de homicídio.

De acordo com a polícia, equipes foram acionadas após informações de uma briga dentro de uma residência localizada na rua Neném Silva, onde os envolvidos estariam armados com facas.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram um homem gravemente ferido, com intenso sangramento, caído no interior do imóvel. A vítima apresentava diversas lesões, possivelmente causadas por faca e também por golpes com garrafa.

Segundo relato de uma testemunha, havia uma mulher e três homens na residência, que consumiam bebidas alcoólicas desde a noite anterior. Em determinado momento, uma discussão motivada por ciúmes teria evoluído para agressões físicas.

Ainda conforme as informações preliminares, a vítima teria se envolvido em um desentendimento de natureza passional relacionado à mulher presente no local, o que desencadeou o confronto. Durante a briga, um dos envolvidos utilizou uma faca, enquanto outro teria usado uma garrafa, provocando ferimentos graves.

A vítima foi socorrida em estado crítico e encaminhada para atendimento médico. Já o suspeito, que também ficou ferido, deixou o local a pé, mas foi localizado posteriormente caído em um lote vago nas proximidades. Ele recebeu atendimento médico e, em seguida, foi preso.

Duas testemunhas foram identificadas e ouvidas, enquanto a polícia busca esclarecer a dinâmica completa dos fatos e verificar o possível envolvimento de outros presentes.

Segundo a polícia, o suspeito possui passagens anteriores.

O caso segue sob investigação.