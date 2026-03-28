PC E PM PRENDEM TRÊS HOMENS ENVOLVIDOS EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM SANTA RITA DE MINAS

Nesse sábado (28), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) deflagraram operação policial conjunta com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão, bem como mandados de prisão preventiva, expedidos pelo Poder Judiciário da Comarca de Caratinga.

As medidas cautelares foram deferidas após representação da autoridade policial responsável pela investigação, Dr. Sávio Moraes, delegado presidente de inquérito policial instaurado para apurar crime de tentativa de homicídio ocorrido no dia 11 de janeiro de 2026, no município de Santa Rita de Minas, tendo como vítima um homem de 30 anos.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, resultando na prisão de três indivíduos, com idades de 26, 21 e 18 anos, investigados como autores do crime.

No curso das diligências, o investigado de 21 anos foi também autuado em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, após ser localizado em sua posse um revólver calibre .38.

Conforme apurado, todos os investigados possuem registros anteriores relacionados à prática de crimes ou atos infracionais análogos. A operação contou com a participação de 14 policiais.

Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Entenda o caso:

No dia 11 de janeiro de 2026, na Rua Adão Xavier Cimini, em Santa Rita de Minas, os autores passaram pelo local em motocicletas, em alta velocidade, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, que foi atingida.

Após a ação criminosa, os suspeitos evadiram-se do local. Dias após o fato, um dos investigados apresentou-se espontaneamente na delegacia de Caratinga e assumiu a autoria do delito.

Entretanto, no decorrer das investigações, foram reunidos elementos informativos que indicaram que o crime foi praticado em coautoria, envolvendo outros dois indivíduos, bem como que a motivação está relacionada ao tráfico ilícito de drogas na região.