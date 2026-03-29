Paciente joga gasolina e tenta incendiar UPA de Ipatinga

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipatinga teve os atendimentos suspensos após uma tentativa de incêndio registrada na noite deste sábado (28), quando uma paciente espalhou gasolina na área de medicação da unidade, sendo contida antes de atear fogo. De acordo com informações da prefeitura, a paciente, em estado de surto, tentou provocar o incêndio dentro da unidade. Ela foi contida por pessoas que estavam no local, incluindo populares e seguranças, antes que conseguisse acender o combustível. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante da suspeita. A administração municipal informou que não houve feridos e que a situação foi controlada ainda no local. Por medida de segurança, o Corpo de Bombeiros interditou a unidade, o que levou à suspensão temporária dos atendimentos até este domingo (29). Durante o período, pacientes que necessitarem de atendimento devem procurar outras unidades, como a UPA do bairro Coronel Fabriciano e a UPA de Timóteo.