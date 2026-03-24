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Homem é preso por “comprar” virgindade de filha da amante

Mãe da adolescente intermediou a venda por R$ 300, segundo as investigações. A polícia cumpriu mandados de busca na casa da mulher

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