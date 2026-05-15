Passa bem mecânico atingido por cabine de caminhão

Está bem o mecânico Luciano Vieira de Souza, 47 anos, que sofreu um acidente na manhã dessa quinta-feira(14), quando consertava um caminhão no bairro Zacarias.

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA conseguiu encontrar Luciano, e ele contou que tinha ido arrumar um caminhão no local que ele não trabalha. E de repente, um dos calços caiu e a cabine desceu sobre ele.

O mecânico disse que ficou num vão perto do pneu da frente e teve ferimentos leves, como um corte no supercílio e alguns arranhões no rosto. Ainda ontem mesmo o mecânico voltou a trabalhar.