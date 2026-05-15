Apae de Caratinga celebra 52 anos de história, inclusão e transformação social

CARATINGA- A APAE de Caratinga comemora seus 52 anos de fundação reafirmando sua missão de acolher, cuidar e transformar a vida de pessoas com deficiência intelectual e múltipla em Caratinga e região, sob a presidência de Claudio Polidório Coelho. Para marcar a data, a instituição preparou uma programação especial com homenagens, apresentações culturais e participação de autoridades, que acontecerá no sábado (16).

Reconhecida como referência regional em atendimento especializado, a APAE de Caratinga desenvolve ações nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, oferecendo serviços gratuitos, contínuos e humanizados às pessoas com deficiência e suas famílias.

A história da entidade começou no início da década de 1970, a partir da iniciativa da senhora Lays Lugão de Carvalho, que abriu as portas de sua própria casa para acolher crianças com deficiência que não encontravam espaço nas escolas convencionais. O gesto solidário acabou mobilizando famílias, voluntários e toda a comunidade, dando origem ao trabalho que mais tarde se transformaria oficialmente na APAE de Caratinga, fundada em 18 de maio de 1974.

Ao longo das décadas, a instituição ampliou sua estrutura, consolidou serviços especializados e se tornou símbolo de inclusão e dignidade humana no município. Atualmente, a entidade conta com equipe multiprofissional qualificada e atua com base na abordagem biopsicossocial da deficiência, valorizando as potencialidades e individualidades de cada usuário.

A programação comemorativa dos 52 anos contará com recepção, coffee break, abertura oficial, palestra com o psiquiatra Glauco Gomes de Arantes, com o tema “Mães do Futuro”; exibição de vídeo institucional, apresentações culturais, homenagens e o tradicional “Parabéns à APAE”.

Segundo a instituição, celebrar os 52 anos da APAE é reconhecer o esforço coletivo de famílias, colaboradores, voluntários, parceiros e da sociedade, que ao longo da história contribuíram para fortalecer o trabalho desenvolvido em defesa das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.