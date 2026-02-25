Motociclista é flagrado com duas armas e mais de 100 munições durante blitz

INHAPIM – Um homem de 31 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (23), por porte ilegal de arma de fogo, durante uma operação de fiscalização de trânsito realizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Santo Antônio, em Inhapim.

Durante a blitz, o condutor de uma motocicleta tentou fugir ao perceber a presença policial, entrando no pátio de um posto de combustíveis e dispensando uma bolsa. Ele foi rapidamente abordado e contido.

Na bolsa, os militares encontraram uma garrucha calibre .22 e um revólver do mesmo calibre, ambos municiados, além de 115 munições intactas. Também foram apreendidos uma bolsa preta, um coldre preto e um coldre marrom.

Durante a fiscalização, foi verificado ainda que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a motocicleta apresentava irregularidades administrativas.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A motocicleta, uma Honda CG 150 Titan, cor vermelha, foi apreendida e removida.

A ocorrência foi registrada durante operação de fiscalização com foco na segurança no trânsito e prevenção de crimes.