Morre homem esfaqueado em Imbé de Minas

Uma ocorrência grave registrada no fim da tarde desta quarta-feira (15) terminou em morte em Imbé de Minas. O caso aconteceu na Avenida JK, na região central da cidade, onde uma confusão em um bar deixou um homem esfaqueado.

A vítima foi identificada como Sebastião Rodrigues da Silva Filho, conhecido como “Alex do Lambreta”. Segundo informações, durante o desentendimento, ele foi atingido por golpes de faca e caiu na via pública, em frente ao estabelecimento.

Uma ambulância do município foi acionada e prestou os primeiros socorros. No entanto, Sebastião não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto até o hospital em Caratinga.

Natural de São Sebastião do Anta, ele morava atualmente em Imbé de Minas com a companheira. O velório será realizado na Sede Vicentina, localizada na Rua Francisco de Assis Pereira, no Centro de São Sebastião do Anta.

A Polícia Militar de Minas Gerais esteve no local e prendeu o autor em flagrante.