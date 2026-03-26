Mãe é presa suspeita de matar filha recém-nascida e confessa ter matado outro filho

Primeiro crime teria ocorrido no ano passado; polícia aponta asfixia como causa da morte do bebê

Uma mulher de 21 anos foi presa, nessa quarta-feira (25/3), suspeita de matar a própria filha, uma bebê de apenas 39 dias, em Curvelo, na região Central de Minas. Durante o depoimento, ela confessou o crime e admitiu que também matou outro filho recém-nascido no ano passado.

Segundo a Polícia Civil (PCMG), o caso teve início na terça-feira (24/3), quando a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para uma ocorrência de encontro de corpo na residência da família.

Com a instauração do inquérito pela PCMG, foram requisitados exames periciais e realizadas oitivas com familiares. O laudo de necropsia apontou que a causa da morte da bebê foi asfixia mecânica – quando a respiração é impedida por uma ação física, como sufocamento ou obstrução das vias aéreas.

Diante disso, a PCMG representou pela prisão preventiva da suspeita, que foi deferida pela Justiça. O mandado de prisão foi cumprido na quarta-feira (25/3). Ao ser presa, ela confessou ter provocado a morte da bebê durante a madrugada, utilizando um cobertor para obstruir as vias respiratórias da criança.

Mulher confessa outro crime

Durante interrogatório na unidade policial, a investigada confessou outro crime. Ela revelou ter praticado o mesmo ato no ano passado contra outro filho recém-nascido, que também morreu. Conforme a PCMG, o fato já é objetoMãe é presa suspeita de matar filha recém-nascida e confessa ter matado outro filho de apuração em um inquérito policial distinto conduzido pela instituição em Curvelo.

Os levantamentos da PCMG indicaram um histórico de rejeição à maternidade e negligência acentuada nos cuidados com a filha, conforme relatos de testemunhas. Ainda segundo a polícia, a mulher também é mãe de um menino de 2 anos, que estaria em potencial situação de risco diante da conduta da suspeita.