PC de Caratinga recebe caso de corrupção de menores e não pagamento ligado a acidente fatal na BR-458

CARATINGA – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para apurar as causas e circunstâncias de um grave sinistro de trânsito registrado na manhã de segunda-feira (23), no km 143 da BR-458. O acidente resultou na morte de três pessoas e deixou outras duas feridas.

Conforme informações iniciais, um Honda Civic prata, ocupado por cinco pessoas, saiu da pista, atingiu a defesa metálica e capotou, caindo no leito do Ribeirão Ipanema. Morreram no local o condutor André Vinícius da Silva Paula, de 41 anos, e os passageiros Kaiky de Paula Ferreira, de 17 anos — adolescente trans conhecido pelo nome social “Bebel” — e Brayan Souza Rodrigues, de 18 anos.

A perícia oficial esteve no local e realizou os primeiros levantamentos. Entre os elementos já identificados estão as condições climáticas adversas, com registro de chuva intensa no momento do acidente, e o estado de conservação do veículo, que apresentava desgaste acentuado nos quatro pneus, abaixo do limite de segurança (TWI). A possibilidade de excesso de velocidade e a hipótese de estouro de pneu ainda serão analisadas.

Os dois ocupantes que sobreviveram — um homem e uma mulher — conseguiram sair do veículo por meios próprios e buscaram atendimento médico. Ambos já foram identificados e deverão prestar depoimento formal no curso das investigações.

Paralelamente ao inquérito do acidente, a Polícia Civil também apura fatos ocorridos momentos antes da colisão. Segundo levantamentos iniciais, os ocupantes do veículo teriam estado em um estabelecimento às margens da rodovia, de onde teriam saído sem efetuar o pagamento das despesas.

Diante dessa situação, foi lavrado um Registro de Evento de Defesa Social (REDS) específico para apurar possíveis crimes de corrupção de menores e de não pagamento do valor de R$ 1.262,00. Em razão desse procedimento, os dois sobreviventes foram conduzidos à Delegacia de Caratinga, que passou a responder por essa frente da investigação.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Posto Médico-Legal de Ipatinga, onde passaram por exames de necropsia antes de serem liberados para os familiares.

A Polícia Civil de Minas Gerais aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecer a dinâmica do acidente e eventuais responsabilidades.