Motociclista morre após colisão com carro na BR-116, em Governador Valadares

Um motociclista, identificado como Abel Rodrigues Soares, de 45 anos. morreu após se envolver em um acidente com um carro na BR-116, no bairro Santa Paula, em Governador Valadares, no Leste de Minas. A batida foi registrada na noite dessa quarta-feira (25).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o relato do motorista do carro, ele teria tentado desviar de um caminhão no trecho urbano da rodovia, momento em que acabou atingindo a motocicleta.

Um laudo pericial irá apontar as causas do acidente.

Segundo informações, o motociclista morava em Frei Inocêncio e trabalhava em Governador Valadares. Ainda conforme relatos, o homem retornava para casa no momento do acidente.