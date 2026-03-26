Jovem morre após escorregar e bater a cabeça em pedras enquanto fazia fotos em cachoeira de MG

Nathan Barbosa Guimarães, de 20 anos, caiu de uma altura de 10 metros enquanto posava para fotos em uma cachoeira no Vale do Jequitinhonha.
Um jovem de 20 anos morreu depois de cair de uma pedra enquanto tirava fotos na Cachoeira do Birel, na comunidade Brejão, a cerca de 10 km de Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha, segundo o Corpo de Bombeiros. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (24).
De acordo com os bombeiros, a vítima, identificada como Nathan Barbosa Guimarães, escorregou enquanto posava para fotos na parte alta da cachoeira. Ele caiu de uma altura aproximada de 10 metros e bateu a cabeça nas pedras.
A equipe dos bombeiros informou que o local apresentava acesso difícil e exigiu técnicas de rapel para alcançar a vítima. Os militares montaram uma roda de descida e utilizaram equipamento de altura para chegar até o ponto onde Nathan havia caído.