Acidente entre ônibus e caminhonete deixa vítima em estado grave na MG-108

LAJINHA – Um acidente envolvendo um ônibus e uma caminhonete foi registrado na manhã desta quinta-feira (26), no km 236 da MG-108, trecho entre os municípios de Lajinha e Durandé.

De acordo com as informações iniciais, a colisão ocorreu por volta das 6h20. Um homem ficou preso às ferragens e foi resgatado com vida, porém em estado gravíssimo.

Uma mulher que também estava envolvida no acidente sofreu ferimentos leves.

Equipes do Samu foram acionadas e prestaram atendimento no local. A Polícia Militar Rodoviária esteve presente para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.

A vítima em estado mais grave foi encaminhada para atendimento médico. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.